Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 isim kadroya alınmadı
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi Antalya'da yapacağı kamp programı açıklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı; Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Ajdin Hasic, Erdoğan Kaya ve Erdem Seçgin'e Antalya'ya gidecek kafilede yer vermedi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yarın öğleden sonra özel uçakla Antalya'ya gideceği belirtildi.
Hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar Antalya'da sürdürecek Beşiktaş'ın buradaki ilk çalışmasını yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği kaydedildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlıların kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Emre Yıldız, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Ahmet Gülay, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Mertcan Açıkgöz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.
HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek Beşiktaş, burada 2 hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlıların Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:
8 Ocak Çarşamba:
17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)
10 Ocak Cuma:
16.30 Beşiktaş-Altınordu
Beşiktaş, ikinci yarının ilk resmi maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, 15 veya 16 Ocak'ta TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 18. haftasında ise Vodafone Park'ta lider Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
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