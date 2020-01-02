Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 5 isim kadroya alınmadı

Süper Lig'de ara transfer döneminin resmi olarak başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta takviye çalışmaları hızlandı. Oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan siyah-beyazlılar yüksek maliyetli oyunculardan 'feda' isteyecek, taliplisi olan futbolculara da 'veda' edecek. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, 7 oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.