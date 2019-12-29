O bir efsane

Siyah-beyazlı formayla 7 senede 37 gole direkt katkı yapan 36 yaşındaki Kanadalı, performansıyla Beşiktaş’ın unutulmazları arasına adını yazdırdı.

Beşiktaş'ın 36'lık delikanlısı Atiba Hutchinson her hafta biraz daha yıldızlaşıyor... Taraflı-tarafsız tüm sporseverlerin saygısını kazanan, saha içindeki özverisi, cesareti, hırsı, takım arkadaşları ve hocalarının ona olan güveni, attığı ve attırdığı goller; onu şimdiden siyahbeyazlıların efsane isimlerine arasına soktu bile. Atiba'nın G.Birliği maçındaki performansı ise herkese 'yok artık' dedirtecek türdendi. 36 yaşındaki yıldız yaptığı 3 asist ve attığı 1 golle Kara Kartal'ı uçuran isim olmayı başardı.

ATIYOR DA ATTIRIYOR DA

Siyah-beyazlı ekipte 7'nci yılını geçiren 36 yaşındaki Atiba Hutchinson, savunmaya dönük orta sahada oynamasına rağmen bu sezon hücumda da takımına önemli katkıda bulundu. Süper Lig'de 14 maçta forma giyen ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol attı. Avrupa Ligi maçında gol sevinci yaşayamayan Kanadalı oyuncu, Süper Lig'de fileleri 4 kez havalandırdı. Atiba Hutchinson, bu sezon 3 golün de hazırlayıcısı olarak skora katkısını sürdürdü.

ŞİMDİDEN 4 GOLÜ VAR

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'taki en skorer sezonunu yaşamaya da çok yaklaştı. 2013-14'te Beşiktaş'a gelen deneyimli futbolcu, ilk sezonunda 1, ikinci sezonunda 2 gol kaydetti. Ardından gelen üç sezonda da 2'şer gol atan Atiba, geçen sezon ise 4 gol kaydetti. Kanadalı yıldız bu sezonun ilk yarısında şimdiden 4 gole ulaştı.

GELECEĞİN HOCASI

Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen Atiba'ya, teknik direktör Abdullah Avcı'nın en az bir yıl daha kalmasını teklif ettiği bildirildi. Tecrübeli teknik direktörün Atiba'ya, "Sonrasında benimle çalışmanı istiyorum" dediği bildirildi. Avcı'nın Kanadalı yıldız oyuncuyu bu yaz A klasmanı teknik direktörlük kursuna, gelecek sezon ise ProLisans teknik direktörlük kursuna göndererek Beşiktaş teknik direktörlüğüne hazırlayacağı gelen bilgiler arasında.

2. DALYA PEŞİNDE

Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok forma giyen yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Atiba, siyah-beyazlı formayla ikinci "dalya"ya da çok yaklaştı. Ligde 188 kez forma giyen Kanadalı oyuncu, ikinci yarıda 12 maça daha çıktığı takdirde 200 barajına ulaşacak. Atiba, Beşiktaş'taki 7 sezonunda toplam 236 resmi karşılaşmada forma giydi.

EN GOLCÜ 3. OYUNCU

Atiba, sezonun ilk yarısı itibarıyla resmi maçlarda takımının en golcü üçüncü oyuncusu oldu. Siyah- beyazlı ekibin santrforlarından Umut Nayir 6, Burak Yılmaz 5 gol atarken, Atiba 4 defa fileleri havalandırmayı başardı. Ljajic 3 golde kalırken, Atiba ikişer gol atan Güven, Diaby ve N'Koudou'yu da geride bıraktı.

Kanadalı yıldız, son 2 maçta takımı adına skor üretmeyi başardı. Fenerbahçe ile oynanan derbide takımının tek golünü kaydeden Atiba, G.Birliği karşısında da fileleri havalandırdı.