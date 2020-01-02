02 Ocak 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilen Guilherme'den transfer yanıtı
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, Malatyaspor'daki öyküsünden hayallerine kadar bir çok konuda samimi açıklamalarda bulundu. Guilherme, Türkiye ile Brezilya'nın çok benzediğini ve Yeni Malatyaspor'un sürekli bir girişim içinde olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'ın transfer listesinde olma iddiasına yönelik de konuştu. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 13:17
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