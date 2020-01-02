Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilen Guilherme'den transfer yanıtı

"EROL BULUT VE SERGEN YALÇIN FARKI"

Guilherme, "Yeni Malatyaspor'da savunma ağırlıklı çalıştıran teknik direktör Erol Bulut ve şu anda hücum ağırlıklı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın ile çalıştın. İki teknik adam da sana neler kattı? sorusuna, "İkisi de çok çok başarılı hocalar. Erol hocanın ilk tecrübesi burada Malatyaspor'da oldu geçen sene ve çok iyi işlere imza attı. İkisinin farklı stilleri var ama ikisi de stillerinde en iyi hocalar. Birisi daha defansif Erol hoca, Sergen hoca zaten tam tersi daha ofansif bir hoca ama ikisi de çok iyi teknik adamlar. İkisinden de çok şey öğrendim. İkisinin de futbolculara getireceği çok şey var. Onun için biz elimizden gelen her şeyi onları dinleyerek, bir futbolcunun alabileceği her şeyi almaya çalıştık" yanıt verdi.