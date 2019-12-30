30 Aralık 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla transfer edimişti...
Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek devreyi moralli kapatan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle kiralayabileceği oyunculara öncelik verecek olan siyah-beyazlıları iç transferde de hareketli günler bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar iki futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:39
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