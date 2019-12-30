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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla transfer edimişti...

Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek devreyi moralli kapatan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle kiralayabileceği oyunculara öncelik verecek olan siyah-beyazlıları iç transferde de hareketli günler bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar iki futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:39
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla transfer edimişti...

Süper Lig'in ilk devresini topladığı 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, son haftalarda yakaladığı çıkışla kötü başlangını unuttursa da ara transferde önemli kararlar alacak.

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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla transfer edimişti...

Siyah-beyazlılar kadroya önemli takviyeler yapmaya hazırlanırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ayrılacak isimler de netleşiyor.

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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla transfer edimişti...

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in elinden kaptığı Ajdin Hasic'i kiralama planı yaptığı öğrenildi. 6 aylığına başka bir kulübün formasını giyecek olan 18 yaşındaki oyuncu, böylece hem gelişimini sürdürecek hem de bir yıldır futboldan uzak kalmasından kaynaklanan boşluğu dolduracak.

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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla transfer edimişti...

Bu arada Hasic'in sözleşmesinde yer alan 2 milyon Euro imza parası için oyuncunun menajeri ile görüşmeler sürüyor.

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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla transfer edimişti...

Beşiktaş Yönetimi'nin Sporting Lizbon'dan kiralanan Abdoulay Diaby'i de göndermek istediği ifade ediliyor.

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