Yunus için son kez masada

Bir süredir gündemde olan Yunus Mallı konusu da bugün netleşecek. Wolfsburg cephesi daha önce oyuncunun maaşının yarı yarıya ödenmesi talebinde bulunmuştu. Siyah-beyazlı yönetimin 1+1 yıllık kiralama teklifi yapacağı Yunus için nasıl bir öneri sunacağı bilgisine ise ulaşılamadı. Alman ekibinin, 27 yaşındaki orta sahayı göndermek istemesi en büyük avantaj.

Bir süredir gündemde olan Yunus Mallı konusu da bugün netleşecek. Wolfsburg cephesi daha önce oyuncunun maaşının yarı yarıya ödenmesi talebinde bulunmuştu. Siyah-beyazlı yönetimin 1+1 yıllık kiralama teklifi yapacağı Yunus için nasıl bir öneri sunacağı bilgisine ise ulaşılamadı. Alman ekibinin, 27 yaşındaki orta sahayı göndermek istemesi en büyük avantaj.

BURADAYKEN MİLLİ TAKIMA GİREMEM

Bu arada Yunus Yunus Mallı da Beşiktaş'a gelmeye 'evet" dedi… Türk Milli Takımı'nın 2020 kadrosunda yer almak istediğini hocası Oliver Glasner'le paylaşan Yunus, yedek kalarak bunu başarmasının imkansız olduğunu anlattı. Yunus'un Glasner'e, Beşiktaş'a gitmek istediğini söylediği bildirildi.