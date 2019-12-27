27 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Yunus Mallı ısrarı

Yunus Mallı ısrarı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 Giriş Tarihi: 27.12.2019

'ta ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Listenin ilk sırasında yer alıyor. Yönetici Erdal Torunoğulları göreve geldikten sonra Yunus'un ağabeyi İlhan'la buluşup prensip anlaşmasına varmıştı.

Wolfsburg da Yunus'un kiralanmasına ve senelik ücretinin iki kulüp tarafından yarı yarıya ödenmesine sıcak bakmıştı. Yöneticilerin gelecek hafta 'ya gidip Bundesliga ekibiyle masaya oturması bekleniyor. Taraflar 6 aylık kiralama ücreti 1.1 milyon euro'yu yarı yarıya ödemeyi kabul ederse, Yunus 2. yarı 'a gelecek.

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