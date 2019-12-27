27 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş çıkış peşinde

Beşiktaş çıkış peşinde
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.12.2019

'in 17. haftasının açılış maçında sahasında ’ni ağırlayacak , yılın son maçını kazanıp hem araya moralli girmek hem de ve Fener yenilgilerini unutturmak istiyor.

, 'de ilk yarının son haftasında 'ni konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek. 2019 yılının son maçında G.Birliği'ni ağırlayacak olan Beşiktaş, taraftarı önündeki mücadeleden 3 puanla ayrılarak yeni yıla moralli girmek istiyor. Geride kalan 2 lig maçında önce sahasında 'ya 2-0 ardından da deplasmanda F.Bahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, temsilcisi karşısında kötü seriyi de sonlandırmak istiyor.

BURAK VE ROCO SAKAT, LENS CEZALI

Beşiktaş'ın son maçlardaki suskun ismi Burak ve Şilili stoper Roco sakatlıkları nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, F.Bahçe derbisinde sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Douglas ile Dorukhan, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Öte yandan Lens de cezası nedeniyle G.Birliği karşılaşmasında yok. Başkent ekibinde de en önemli gol ayağı olan Rumen forvet Stancu ile Berat ve Balanode da cezalı olan diğer isimler.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta , , Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, G.Birliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci yarının ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı bulunan da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan 1 yıllık sözleşme! TFF'ye bildirildi Beşiktaş'tan 1 yıllık sözleşme! TFF'ye bildirildi
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor
Beşiktaş'tan TFF'ye uyarı! 24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa... Beşiktaş'tan TFF'ye uyarı! "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör