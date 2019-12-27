Beşiktaş çıkış peşinde

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak Beşiktaş, yılın son maçını kazanıp hem araya moralli girmek hem de Malatya ve Fener yenilgilerini unutturmak istiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. 2019 yılının son maçında G.Birliği'ni ağırlayacak olan Beşiktaş, taraftarı önündeki mücadeleden 3 puanla ayrılarak yeni yıla moralli girmek istiyor. Geride kalan 2 lig maçında önce sahasında Malatya'ya 2-0 ardından da deplasmanda F.Bahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Ankara temsilcisi karşısında kötü seriyi de sonlandırmak istiyor.

BURAK VE ROCO SAKAT, LENS CEZALI

Beşiktaş'ın son maçlardaki suskun ismi Burak ve Şilili stoper Roco sakatlıkları nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, F.Bahçe derbisinde sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Douglas ile Dorukhan, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Öte yandan Lens de cezası nedeniyle G.Birliği karşılaşmasında yok. Başkent ekibinde de en önemli gol ayağı olan Rumen forvet Stancu ile Berat ve Balanode da cezalı olan diğer isimler.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, G.Birliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci yarının ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.