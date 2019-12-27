27 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan N'Sakala sürprizi

Beşiktaş'tan N'Sakala sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.12.2019

'ın Aytemiz forması giyen ile görüştüğü öğrenildi. Alanyaspor'a 2016-2017 sezonu başında gelen Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu N'Sakala konusunda devreye giren siyah-beyazlılar, hem futbolcu hem de kulübü ile birer görüşme yaptı.

Sol kanat, sol stoper ve sol bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği gelen haberler arasında. Fransız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 29 yaşındaki , formasıyla 108 karşılaşmada forma giyip 7 asist yaptı.

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