26 Aralık 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta çifte sakatlık şoku! Gençlerbirliği maçında yoklar

Beşiktaş'ta çifte sakatlık şoku! G.Birliği maçında yoklar
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 Giriş Tarihi: 26.12.2019

'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle idmana çıkmayan ve Enzo Roco, başkent ekibiyle oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Isınma bölümünün ardından istasyon koşularıyla devam eden idmanda siyah-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

BURAK YILMAZ VE ENZO ROCO FORMA GİYEMEYECEK

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, ve Enzo Roco idmana katılmadı. Burak ve Roco, yarın başkent temsilcisiyle oynanacak mücadelede forma giyemeyecekler.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Siyah-beyazlı ekibin idmanını çok sayıda taraftar takip etti.

Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına desteklerini gösterip, yarınki maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Beşiktaş'tan TFF'ye uyarı! haberin devamı

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