Masada dikkat çeken ayrıntı!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın önemli isimlerinden eski yönetici Nevzat Demir'i ziyaret etti. Bu ziyarette ise herkesin çok yakından bildiği bir telefon modelinin masada yer alması ve hala çalışır konumda olması dikkat çekti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi ile Nevzat Demir'in, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Bu görüşmenin servis edildiği fotoğrafta ise bir detay gözlerden kaçmadı.
'EFSANE' OLARAK ADLANDIRILAN TELEFON MASADA!
Çebi ile Demir arasındaki ziyaretin Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden servis edildiği fotoğrafta 'Efsane' olarak nitelendirilen ve sağlamlığıyla adından söz ettirerek bir döneme damgasını vuran telefon da vardı...
TELEFON DEMİR'İN!
Telefonun kime ait olduğu merak uyandırmıştı. Cihazın Nevzat Demir'in olduğu ve tam 20 senedir de Demir tarafından kullanıldığı ortaya çıktı... Demir, bundan 10 yıl önce 'Neden yeni telefon almıyorsunuz' şeklindeki soruya, "O kadar zengin değilim" karşılığını vermişti.
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