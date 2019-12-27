MAÇ SONUCU l Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği l ÖZET

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. 10 kişi kalan rakibi karşısında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Öte yandan Gençlerbirliği mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Atiba mücadeleyi 3 asist 1 gol ile tamamlayarak galibiyette önemli rol oynadı.

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine son veren siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 30'a yükseltirken son 8 maçta 2. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.

11'LER...



Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir.



Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Yasin, Sessegnon, Nadir, Ayite, Candeias, Sefa

N'KOUDOU LİGDE 3 MAÇ SONRA 11'DE



Siyah-beyazlı ekipte Fransız futbolcu Kevin N'Koudou Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma şansı buldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan ilk maçta sakatlanan N'Koudou ligde oynanan 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gençlerbirliği karşısında 3 maç sonra ilk 11'de forma şansı buldu.



VİCTOR RUİZ 8 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU



Beşiktaş'ta İspanyol savunmacı Victor Ruiz, 8 maç sonra 11'de görev aldı. Konyaspor maçının ardından çekilen MR sonucunda iç yan bağlarında zorlanma tespit edilen Victor Ruiz, Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 2 ve Avrupa Ligi'nde 2 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Fenerbahçe derbisi öncesinde takımla çalışmalara başlayan İspanyol savunmacı forma şansı bulamamıştı.



LJAJİC 11'E DÖNDÜ



Siyah-beyazlı ekipte Sırp 10 numara Adem Ljajic 1 maç aranın ardından 11'deki yerine döndü. Geçtiğimiz hafta Ljajic'i yedek bırakan Avcı, bu oyuncunun yerinde Diaby'e sağ kanatta ise Lens'e forma şansı tanımıştı. Avcı, Gençlerbirliği maçında kart cezalısı Lens'in yerine sağ kanada Diaby'i çekip, 10 numara mevkiinde Ljajic'i görevlendirdi.





4 İSİM SARI KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçına 4 isim sarı kart cezası sınırında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de çıkan Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Mohamed Elneny ile yedek kulübesinde mücadeleye çıkan Necip Uysal, sarı kart görmeleri halinde, ligin ikinci yarısının ilk haftasında siyah-beyazlı ekibin Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçta takımını yalnız bırakacak.



TARAFTARDAN VAR TEPKİSİ



Siyah-beyazlı taraftarlar, Gençlerbirliği maçı öncesi Fenerbahçe derbisinin ardından siyah-beyazlı kulübün VAR kayıtlarının açıklanması yönünde TFF'ye yaptığı başvuruya destek verdik. Stadyumda yerlerini alan taraftarlar 'VAR'ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı' ve 'VAR'ı açıkla, sabrımızı taşırma' şeklinde tempo tuttu.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Oynadığı son 4 resmi maçın tamamını kaybeden Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde tribünler dolmadı. Mücadelede tribünlerdeki büyük boşluklar dikkat çekti.