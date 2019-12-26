Beşiktaş'tan TFF'ye uyarı! "24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe maçının ardından VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etmiş ve 26 Aralık Perşembe günü mesai saatinin bitimine kadar süre tanımıştı. Siyah-beyazlılar, VAR kayıtlarının 24 saat içinde açıklanmadığı takdirde konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 24 saatlik ek süre verdi. İlk başvurusunda TFF'ye, VAR kayıtlarının 26 Aralık 2019 saat 17.00'ye kadar açılması yönünde talepte bulunan siyah beyazlılar, TFF'ye 24 saatlik ek süre verdi. Beşiktaş, bu süre içinde kayıtların açıklanmaması durumunda yargıya gidecek.

Siyah beyazlı kulüp tarafından TFF Başkanlığına sunulan 26.12.2019 tarih ve 2019/534 sayılı dilekçede, 22.12.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının 26.12.2019 günü saat 17.00'e kadar kamuoyu ile eksiksiz paylaşılması yönündeki talebe atıf yapılarak bu talebe herhangi bir yanıt gelmediği belirtildi.

"TFF Yönetim Kurulu tarafından talebimiz kabul edilmeyip cevap verilmemesi durumu yargıya başvurma hakkımızın engellenmesi sonucunu doğuracaktır ki bu da Anayasamızın ihlali anlamına gelmekte ve suç teşkil etmektedir."

Anayasanın 59. maddesinin 3. fıkrasına atıf yapılan ve Tahkim Yargılamasına müracaat koşulu olarak TFF Yönetim Kurulu tarafından söz konusu talebe dair karar verilmesi koşulu vurgulandı ve "TFF Yönetim Kurulu tarafından talebimiz kabul edilmeyip cevap verilmemesi durumu yargıya başvurma hakkımızın engellenmesi sonucunu doğuracaktır ki bu da Anayasamızın ihlali anlamına gelmekte ve suç teşkil etmektedir." denildi.

İşte Beşiktaş Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına sunulan dilekçe:







