23 Aralık 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Otobüsün camını kıran Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı

Otobüsün camını kıran Beşiktaşlılar gözaltına alındı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 Giriş Tarihi: 22.12.2019

- derbisini tribünden izlemek için 'e getirildikleri otobüslerin camını kırdığı öğrenilen Siyah-beyazlı taraftarlar gözaltına alındı.

Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, bilet kontrollerinin ardından otobüslerle FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı. Ancak stada gelen 2 otobüsün camının kırık olduğu tespit edilince, otobüsteki taraftarlar bir süre bekletildi. Elinden yaralanan bir taraftar, otobüsün camını kendisinin ve 3 arkadaşının daha kırdığını söyleyince, bu taraftarlar gözaltına alındı ve derbi maçı izlemekten men edildiler, otobüsten inen diğer taraftarlar ise stada alındı.

Bu arada taraftarların, bindikleri otobüslerdeki güvenlik kameralarının üzerini bantla kapatarak görüntü almasını engellemesi dikkat çekti. Taraftarları, otobüsün camını kırmadan önce otobüs içindeki kamerayı bantlamasına rağmen yakalandılar ve gözaltına aldılar.

Derbide ilk heyecan! haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Serdar Aziz'in hareketi % 100 penaltı "Serdar Aziz'in hareketi % 100 penaltı"
Erman Toroğlu'dan o posizyona ilginç benzetme Erman Toroğlu'dan o posizyona ilginç benzetme
Beşiktaş'tan derbi sonrası hakem tepkisi Beşiktaş'tan derbi sonrası hakem tepkisi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör