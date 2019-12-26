Beşiktaş'tan 1 yıllık sözleşme! TFF'ye bildirildi
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki golcünün mukavelevesindeki değişikliği Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, iç transferde ilk somut adımı attı ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Siyah-beyazılar, geçtiğimiz sezon ocak ayında 1,5 + 1 yıllık mukavele yaptığı milli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullandı. Kara Kartal böylelikle Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Beşiktaş, 34 yaşındaki yıldızın mukavelesinde yapılan değişikliği TFF'ye bildirdi.
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 11 maçta 906 dakika süre alan Burak Yılmaz, 5 gol ve 2 asist üretti.
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