27 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan 1 yıllık sözleşme! TFF'ye bildirildi

Beşiktaş'tan 1 yıllık sözleşme! TFF'ye bildirildi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 Giriş Tarihi: 27.12.2019

, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcusu 'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki golcünün mukavelevesindeki değişikliği 'na () bildirdi.

Ara dönemi çalışmalarını hızlandıran , iç transferde ilk somut adımı attı ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Siyah-beyazılar, geçtiğimiz sezon ocak ayında 1,5 + 1 yıllık mukavele yaptığı milli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullandı. böylelikle Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Beşiktaş, 34 yaşındaki yıldızın mukavelesinde yapılan değişikliği 'ye bildirdi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 11 maçta 906 dakika süre alan Burak Yılmaz, 5 gol ve 2 asist üretti.

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