Beşiktaş'tan 1 yıllık sözleşme! TFF'ye bildirildi

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kiralayabileceği oyunculara yönelecek olan siyah-beyazlıları iç transferde de hareketli günler bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğrultusunda hareket eden Kara Kartal, yıldız futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...