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Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası hakem tepkisi
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 Giriş Tarihi: 22.12.2019
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta hakem kararlarıyla ilgili memnuniyetsizlik dile getirildi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan siyah-beyazlı kulüp, maçtan görüntüler ile "Bu düzen böyle sürmeyecek" notunu paylaştı.
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