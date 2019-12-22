23 Aralık 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası hakem tepkisi

Beşiktaş'tan derbi sonrası hakem tepkisi
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 Giriş Tarihi: 22.12.2019

'in 16. haftasında 'ye 3-1 yenilen , resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

'ye 3-1 mağlup olan 'ta hakem kararlarıyla ilgili memnuniyetsizlik dile getirildi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan siyah-beyazlı kulüp, maçtan görüntüler ile "Bu düzen böyle sürmeyecek" notunu paylaştı.

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