Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası hakem tepkisi

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta hakem kararlarıyla ilgili memnuniyetsizlik dile getirildi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan siyah-beyazlı kulüp, maçtan görüntüler ile "Bu düzen böyle sürmeyecek" notunu paylaştı.