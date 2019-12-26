Ahmet Nur Çebi yorum yapmadı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbide düdük çalan Cüneyt Çakır ve VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan'a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamadı.

Kulüpler Birliği'nde gündem maddelerinin farklı olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" açıklamasını yaptı. Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Beşiktaş kulübü de önceki gün TFF'ye başvurarak, Mete Kalkavan ile Cüneyt Çakır arasında geçen VAR konuşma kayıtlarının açıklanması talebinde bulunmuştu.

ÇAKIR VE KALKAVAN'A MAÇ YOK

Fenerbahçe derbisindeki yönetimiyle tartışmalara konu olan ve Beşiktaş cephesinden tepki çeken derbi hakemlerine Süper Lig'in yeni haftasında görev verilmedi. Hakem Cüneyt Çakır, 4. hakem Alper Ulusoy ve VAR hakemi Mete Kalkavan, MHK tarafından bu hafta liste dışında bırakıldı. Merkez Hakem Kurulu derbide eleştiri oklarına hedef olan hakemleri yeni haftada dinlendirme kararı aldı.