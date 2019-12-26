26 Aralık 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi yorum yapmadı

Ahmet Nur Çebi yorum yapmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.12.2019

 Başkanı , derbide düdük çalan ve VAR hakemi olarak görev yapan 'a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamadı.

Kulüpler Birliği'nde gündem maddelerinin farklı olduğunu ifade eden , "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" açıklamasını yaptı. Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'ya sevk edilirken, kulübü de önceki gün 'ye başvurarak, ile arasında geçen VAR konuşma kayıtlarının açıklanması talebinde bulunmuştu.

ÇAKIR VE KALKAVAN'A MAÇ YOK

derbisindeki yönetimiyle tartışmalara konu olan ve Beşiktaş cephesinden tepki çeken derbi hakemlerine 'in yeni haftasında görev verilmedi. Hakem Cüneyt Çakır, 4. hakem Alper Ulusoy ve VAR hakemi Mete Kalkavan, MHK tarafından bu hafta liste dışında bırakıldı. derbide eleştiri oklarına hedef olan hakemleri yeni haftada dinlendirme kararı aldı.

Beşiktaş'tan G.Saraylıları kızdıracak transfer! Terim'in gözdesiydi... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! İlk temas kuruldu Süper Lig devinden Alexis Sanchez bombası! İlk temas kuruldu
Beşiktaş'tan G.Saraylıları kızdıracak transfer! Terim'in gözdesiydi... Beşiktaş'tan G.Saraylıları kızdıracak transfer! Terim'in gözdesiydi...
Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! İşte o isimler... Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! İşte o isimler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör