26 Aralık 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Forma Umut Nayir'in

Forma Umut Nayir'in
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.12.2019

'ta tecrübeli golcü 'ın 'in 16. haftasında oynanan derbisinde sakatlanmasının ardından karşılaşmasında forvette oynayacak.

'de ilk yarının son maçında yarın akşam G.Birliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Teknik direktör Avcı yönetimindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan ve Douglas ile katılmadı. Tecrübeli teknik adamın, Burak Yılmaz'ın yokluğunda forvet mevkiinde 'e forma vereceği öğrenildi.

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