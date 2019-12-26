Forma Umut Nayir'in
Beşiktaş'ta tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanmasının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında forvette Umut Nayir oynayacak.
Beşiktaş Süper Lig'de ilk yarının son maçında yarın akşam G.Birliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Teknik direktör Avcı yönetimindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan ve Douglas ile Burak Yılmaz katılmadı. Tecrübeli teknik adamın, Burak Yılmaz'ın yokluğunda forvet mevkiinde Umut Nayir'e forma vereceği öğrenildi.
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