Beşiktaş'ın ilgilendiği Marcelo Brezilya'dan gelen teklifi reddetti

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan ve kulübü Lyon'da taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından ayrılık kararı alan Marcelo Guedes'in, ülkesi Brezilya'dan gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'da forma giyen Marcelo Guedes, taraftarlarla yaşadığı gerilim sonrası kulüpten ayrılma kararı almıştı.

Lyon'la 2021'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli defans oyuncusunun adı eski kulübü Beşiktaş ile anılıyordu. Yıldız ismin eşi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla Beşiktaş iddialarını doğrular nitelikteydi...

Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu Corinthians'tan teklif aldı ancak daha önce Santos forması giydiği için bu teklifi geri çevirdi.