25 Aralık 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın ilgilendiği Marcelo Brezilya'dan gelen teklifi reddetti

Marcelo o takımı reddetti! Geri mi dönüyor?
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 Giriş Tarihi: 25.12.2019

'ın transfer listesinde olan ve kulübü 'da taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından ayrılık kararı alan 'in, ülkesi Brezilya'dan gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique 'da forma giyen , taraftarlarla yaşadığı gerilim sonrası kulüpten ayrılma kararı almıştı.

Lyon'la 2021'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli defans oyuncusunun adı eski kulübü ile anılıyordu. Yıldız ismin eşi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla Beşiktaş iddialarını doğrular nitelikteydi...

Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu Corinthians'tan teklif aldı ancak daha önce Santos forması giydiği için bu teklifi geri çevirdi.

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