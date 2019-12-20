20 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.12.2019

, ’in 16. haftasında ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. BJK 'nde, Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Siyah-beyazlılar, maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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