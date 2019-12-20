20 Aralık 2019, Cuma

BB ERZURUMSPOR

BB Erzurumspor'dan güldüren Beşiktaş paylaşımı

BB Erzurumspor'dan güldüren Beşiktaş paylaşımı
BB ERZURUMSPOR
Giriş Tarihi: 20.12.2019

1. Lig ekibi , son 16 turundaki eşleşmesinden sonra kulübün hesaplarından kentin soğuk havasına atıfta bulunarak "üşüyen bebek" paylaşımı yaptı.

Mavi-beyazlı ekibin hesaplarından "Rakibimiz " etiketiyle yapılan paylaşımda, banyo yaptırıldıktan sonra kafasında bornozu olmasına rağmen titreyen bir bebeğin görüntüsü yer alıyor.

Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Dal, şunları kaydetti:

"Şehrimizin soğuğuna atıfta bulunuyoruz. Bu güzel video kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Erzurum'da ocak ayının ikinci haftasında havanın nasıl olduğu malum. Erzurum, kayak ve kış sporları ile Türkiye'nin önemli kış turizmi şehirlerinden. Bizim de aralık, ocak ve şubat aylarında sıcaklık değerlerimiz ülke iklimine göre biraz ortalamanın altında. Dolayısıyla kulübümüzün sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a böyle bir ufak mesajı oldu."

Dal, soğuk kentin sıcak insanları olarak rakiplerini en iyi şekilde ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

İşte BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımı:


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
Özel maçta kazanan Erzurumspor Özel maçta kazanan Erzurumspor
BB Erzurumspor Obertan’da mutlu sona ulaştı BB Erzurumspor Obertan’da mutlu sona ulaştı
Erzurumspor coştu! Erzurumspor coştu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör