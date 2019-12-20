20 Aralık 2019, Cuma

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan ve 6 maçık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş gözler ocak ayına çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen siyah-beyazlılarda taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunun transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladıklarını açıklarken, rakamların bile konuşulduğunu belirtti. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:29
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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda yüzler gülüyor.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Kadıköy'e mutlak 3 puan parolasıyla gidecek olan siyah-beyazlılara sakatlardan müjdeli haberler geldi...

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Kara Kartal'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan N'Koudou ve Ruiz takımla birlikte çalışmalara başladı.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

İki oyuncu da teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma şansı vermesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Beşiktaş'ta tüm gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrilmişken, Süper Lig'de ilk yarının bitimine 2 hafta kala ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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