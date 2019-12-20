Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan ve 6 maçık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş gözler ocak ayına çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen siyah-beyazlılarda taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunun transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladıklarını açıklarken, rakamların bile konuşulduğunu belirtti. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...