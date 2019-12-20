20 Aralık 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ağırladığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan ve 6 maçık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş gözler ocak ayına çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen siyah-beyazlılarda taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunun transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladıklarını açıklarken, rakamların bile konuşulduğunu belirtti. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:29
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı