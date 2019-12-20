20 Aralık 2019, Cuma

SÜPER LİG

Ersun Yanal ve Abdullah Avcı 10. randevuda

Yanal ve Avcı 10. randevuda
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Teknik Direktörü ile Teknik Direktörü , 'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçla kariyerlerinde birbirlerine 10. kez rakip olacak.

ile arasındaki rekabette, 'ın 'ya karşı galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Ersun Yanal, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yle Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı 'e karşı rakip oldu.

Söz konusu maçlarda Yanal'ın ekipleri 4 galibiyet elde etti. Abdullah Avcı ise Yanal'a karşı saha kenarında 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar 3 maçta da berabere kaldı.

İki teknik adam, 12 yıl önce başlayan saha kenarındaki rekabette, 10. randevuya pazar günü 'de çıkacak.

Ersun Yanal'ın kader derbisi

Ersun Yanal'ın derbi karnesi zayıf

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 8 derbide sadece 1 galibiyet alabildi

Yanal yönetiminde Fenerbahçe, 'la 5 , Beşiktaş'la ise 3 maça çıktı. Derbilerde tek galibiyetini Galatasaray karşısında alan Yanal, sarı-kırmızılılara karşı 2 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ersun Yanal, Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin başında çıktığı 3 derbide de puanları paylaştı. Yanal'la Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'la Kadıköy'de 3-3, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ise Ersun Yanal yönetiminde Beşiktaş'la Vodafone Park'ta ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta 3-3 berabere kalarak önemli bir geri dönüşe imza atmıştı.

Abdullah Avcı'nın tek derbisi var

Abdullah Avcı, kariyerinde sadece bir derbi maça çıktı.

Bu sezon geldiği Beşiktaş'la ilk derbi sınavını Galatasaray'a karşı veren Avcı, bu maçtan da mutlu sonla ayrıldı. Beşiktaş, Galatasaray'ı Umut Nayir'in tek golüyle 1-0 yenerek Avcı'nın derbi karnesini iyi başlattı.

Avcı, siyah-beyazlıların başında ilk Fenerbahçe derbisini Kadıköy'de verecek.

Abdullah Avcı'nın gözü Fenerbahçe derbisinde

Avcı'nın Kadıköy karnesi parlak değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı 11 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

Medipol Başakşehir'in başında Kadıköy'de 10 , 1 sınavı veren Avcı, bu karşılaşmaların 7'sini kaybetti, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Çalıştırdığı Medipol Başakşehir'le Kadıköy'de çıktığı ilk 8 maçın 7'sini kaybeden Avcı, son 3 karşılaşmada ise rakibine kaybetmeyerek 1 galibiyet, 2 beraberlik almayı başardı.

Abdullah Avcı, Kadıköy'deki tek galibiyetini Medipol Başakşehir'le 9 Eylül 2017'de 3-2'lik skorla elde etti.


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