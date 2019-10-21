21 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.10.2019

, Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Park’ta Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Saat 19.55'te başlayacak olan bu zorlu müsabakanın biletleri de satışa sunuldu.

Mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL

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