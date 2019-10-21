Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından açıklamalarda bulundu. Yorucu geçen sürecin ardından güzel bir sonuç aldıklarını belirten Torunoğulları, "Çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız" dedi.
Beşiktaş'ın yeni yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, "Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Sayın Başkanımız zaten gerekli açıklamayı yaptı, bundan sonra biz de üstümüze düşeni yapacak ve çok çalışacağız. Kendisinin de söylediği gibi çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
"İÇERİYİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"
Kulübün mali yapısıyla ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini dile getiren Torunoğulları, "İçeriyi görmemiz gerekiyor. Tabii ki o enerji var ki geldik. Taraftarımıza ve kongre üyelerimize çok teşekkür ediyoruz, ayaklarına sağlık iştirak ettikleri için, kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki bundan sonra bir devrim olacaktır" dedi.
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