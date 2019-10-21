21 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti

Beşiktaş'ta istifa! KAP'a bildirildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.10.2019

34. başkanını seçen Beşiktaş'ta flaş bir istifa haberi geldi. 'a yapılan bilgilendirmeye göre kulübün 'su Uğur Gökhan Sarı görevinden ayrıldı.

Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Ahmet Nut Çebi siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olmuştu. Bugün 'a bildirilen açıklamada, kulübün 'su Uğur Gökhan Sarı'nın istifa ettiği duyuruldu. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

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