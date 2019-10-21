21 Ekim 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Giriş Tarihi: 21.10.2019
34. başkanını seçen Beşiktaş'ta flaş bir istifa haberi geldi. KAP'a yapılan bilgilendirmeye göre kulübün CEO'su Uğur Gökhan Sarı görevinden ayrıldı.
Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Ahmet Nut Çebi siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olmuştu. Bugün KAP'a bildirilen açıklamada, kulübün CEO'su Uğur Gökhan Sarı'nın istifa ettiği duyuruldu. Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:
Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.
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