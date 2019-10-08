08 Ekim 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta umutlar tazelendi

Beşiktaş'ta umutlar tazelendi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.10.2019

, 'ta topladığı puanlarla iddiasını sürdürdü. Lige kötü başlayan siyah-beyazlılar, deplasmandaki 3 maçı da kaybederken evindeki 4 karşılaşmada topladığı 8 puanla umutlarını devam ettirdi.

, bu sezonki 7 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 3 kez yenildi. Sezonun ilk 7 haftasında 8 puan elde eden siyahbeyazlı ekip, tamamını taraftarının önünde toplayabildi. Evinde 4 maça çıkan Beşiktaş, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde ederken, 7. haftayı 12. sırada geçti. Beşiktaş, galibiyetiyle 'taki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Beşiktaş, evindeki savunma performansıyla da göz doldurdu. Ligde toplam 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçlarda daha iyi savunma yaptı. Kara Kartallar, Vodafone Park'taki 4 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 3 lig karşılaşmasında ise 10 gol yedi. Evinde rakip fileleri 7 kez havalandıran Beşiktaş, deplasmanda ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

DEPLASMANDA PUAN ALAMAYAN TEK TAKIM

Bu sezonun ilk 7 haftalık bölümünde 3 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, dış sahada puan alamayan tek takım olarak dikkati çekiyor. Deplasmandaki 3 maçında 'a 3-0, 'e 3-2 ve 'a 4-1 mağlup olan Kartal; dışarıda şu ana kadar 'sıfır' çekti.

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