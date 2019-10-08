Beşiktaş'ta umutlar tazelendi
Beşiktaş, Vodafone Park'ta topladığı puanlarla iddiasını sürdürdü. Lige kötü başlayan siyah-beyazlılar, deplasmandaki 3 maçı da kaybederken evindeki 4 karşılaşmada topladığı 8 puanla umutlarını devam ettirdi.
Beşiktaş, bu sezonki 7 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 3 kez yenildi. Sezonun ilk 7 haftasında 8 puan elde eden siyahbeyazlı ekip, tamamını taraftarının önünde toplayabildi. Evinde 4 maça çıkan Beşiktaş, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde ederken, 7. haftayı 12. sırada geçti. Beşiktaş, Alanyaspor galibiyetiyle Vodafone Park'taki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Beşiktaş, evindeki savunma performansıyla da göz doldurdu. Ligde toplam 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçlarda daha iyi savunma yaptı. Kara Kartallar, Vodafone Park'taki 4 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 3 lig karşılaşmasında ise 10 gol yedi. Evinde rakip fileleri 7 kez havalandıran Beşiktaş, deplasmanda ise 3 kez gol sevinci yaşadı.
DEPLASMANDA PUAN ALAMAYAN TEK TAKIM
Bu sezonun ilk 7 haftalık bölümünde 3 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, dış sahada puan alamayan tek takım olarak dikkati çekiyor. Deplasmandaki 3 maçında Sivasspor'a 3-0, Gaziantep'e 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Kartal; dışarıda şu ana kadar 'sıfır' çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbah��e'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"