Beşiktaş'ta umutlar tazelendi

Beşiktaş, Vodafone Park'ta topladığı puanlarla iddiasını sürdürdü. Lige kötü başlayan siyah-beyazlılar, deplasmandaki 3 maçı da kaybederken evindeki 4 karşılaşmada topladığı 8 puanla umutlarını devam ettirdi.

Beşiktaş, bu sezonki 7 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 3 kez yenildi. Sezonun ilk 7 haftasında 8 puan elde eden siyahbeyazlı ekip, tamamını taraftarının önünde toplayabildi. Evinde 4 maça çıkan Beşiktaş, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde ederken, 7. haftayı 12. sırada geçti. Beşiktaş, Alanyaspor galibiyetiyle Vodafone Park'taki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Beşiktaş, evindeki savunma performansıyla da göz doldurdu. Ligde toplam 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçlarda daha iyi savunma yaptı. Kara Kartallar, Vodafone Park'taki 4 maçta kalesinde sadece 2 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 3 lig karşılaşmasında ise 10 gol yedi. Evinde rakip fileleri 7 kez havalandıran Beşiktaş, deplasmanda ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

DEPLASMANDA PUAN ALAMAYAN TEK TAKIM

Bu sezonun ilk 7 haftalık bölümünde 3 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, dış sahada puan alamayan tek takım olarak dikkati çekiyor. Deplasmandaki 3 maçında Sivasspor'a 3-0, Gaziantep'e 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Kartal; dışarıda şu ana kadar 'sıfır' çekti.