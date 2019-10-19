19 Ekim 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı listesini tanıttı

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı listesini tanıttı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.10.2019

, 'ta yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade ederek, "Beşiktaş ne kadar büyük zorluklar içinde olursa olsun, hepsini aşacak büyüklüğe ve kitleye sahiptir. Çizilen karamsar tablolar, yapacağımız yeni başlangıçla birlikte oluşacak birlik beraberlik ruhuyla aşılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kulübü Başkan adaylarından , yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu listesini 'da özel bir otelde düzenlenen lansmanda tanıttı. Siyah kulübün kongre üyeleri lansman öncesinde başkan adayı Serdal Adalı'ya büyük sevgi gösterilerinde bulunarak, "Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı" tezahüratı yaptı.

ADALI: BEŞİKTAŞ'TA ÇOK BAŞARILI İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Beşiktaş'ta çok önemli ve başarılı işler yapacaklarını ifade eden Serdal Adalı, "Beşiktaşımızda yeni bir yükseliş dönemini başlatmaya hazırlanan; Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş ile kalkan, inançlı, azimli, iyi hazırlanmış, ekip ruhu taşıyan, vizyonu olan bir yönetim kuruluyuz. Beşiktaş ne kadar büyük zorluklar içinde olursa olsun, hepsini aşacak büyüklüğe ve kitleye sahiptir. Çizilen karamsar tablolar, yapacağımız yeni başlangıçla birlikte oluşacak birlik beraberlik ruhuyla aşılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün burada Beşiktaş'a mevcut sorunları mazeret göstererek zaman kazanmak için gelmiyoruz. Beşiktaş camiasını birleştirmek ve yarıştığımız her kulvarda zirveyi elde etmek için geliyoruz. Beşiktaş; camiasıyla, genel kuruluyla, büyük taraftarıyla, umutsuzluğa, acı reçetelere değil; kupalara, şampiyonluklara layıktır. Yönetim kurulu listemizde bulunan yol arkadaşlarımın her biri Beşiktaş için bir değerdir. Her birinin Beşiktaş'ımız için çok önemli işler yapacaklarına inanıyorum. Beşiktaş için çok başarılı işlere imza atacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Emin Önal, Hüseyin Yücel, Ahmet Selçuk Sert, Doğan Küçükemre, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu, Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, , Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora.

ÜYELERLE BİRLİKTE ANKARAGÜCÜ MAÇINI İZLEDİ

Serdal Adalı, lansmanın ardından Beşiktaş'ın 'in 8'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmayı kongre üyeleriyle birlikte takip etti.

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