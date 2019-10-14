14 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 Giriş Tarihi: 14.10.2019

, 'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Antrenmana tedavisi süren Georges N'Koudou'nun katılmadığı, 19 ve 21 yaş altı milli takımlarından dönen Muhayer Oktay, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya'nın çalışmada yer aldığı aktarıldı.

ve Güven Yalçın'ın ise takımdan ayrı koştuğu kaydedildi.

Çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından siyah-beyazlı futbolcuların, dar alanda kontrol idmanı gerçekleştirdiği belirtildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi.

, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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