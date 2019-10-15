15 Ekim 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Çebi sahaya indi

Çebi sahaya indi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.10.2019

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor. Başkan adayı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş semtine gidip esnafı ziyaret etti. Çebi, “İnşallah kazanan Beşiktaş olacaktır” dedi.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi de dün Beşiktaş semtindeki esnafları ziyaret etti. Çebi'nin esnaf ile yaptığı konuşmada ise; "Semtte Beşiktaş'ı konuştuk. Büyüklerimizin hayır dualarını aldık. İnşallah kazanan Beşiktaş olacak" dedi. Seçimin favorilerinden biri olarak gösterilen Çebi, ekibini güçlü isimlerle oluşturmayı hedefliyor. Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ ve Berk Hacıgüzeller gibi isimleri listesine alan Çebi, oylarını daha da artıracak hamleler de bulunmaya hazırlanıyor. Son günlerde çalışmalarını İstanbul Altunizade'deki ofisinden sürdüren Ahmet Nur Çebi bu hafta sahaya iniyor. Çebi, yarın da basın mensuplarıyla da bir araya gelerek projelerini anlatacak.

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