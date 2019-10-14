14 Ekim 2019, Pazartesi
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Hosseini’ye zam
Giriş Tarihi: 14.10.2019
Trabzonspor, 23 yaşındaki stoperin kontratını uzatmak istiyor. 3 yıllık sözleşme önerilecek. 600 bin euro’luk maaşı artırılacak.
Bordo mavililer, Majid Hosseini'nin gösterdiği performanstan bir hayli memnun. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan İranlı stoperin kontratı gelecek sezon sona eriyor. Karadeniz temsilcisi, Avrupa'dan da birçok kulübün radarına takılan Hosseini'yi kaybetmek istemiyor. Bunun için başarılı savunmacıya 3 yıllık yeni kontrat önerilecek. Trabzonspor'dan yıllık 600 bin euro alan genç oyuncunun, ücretine de zam yapılacak. Fırtına'da mutlu olan ve hak ettiği saygıyı gören Hosseini'nin bordo-mavili yönetimin teklifine olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Hosseini ile sözleşme uzatma görüşmelerini devre arasında tamamlamayı hedefliyor.
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