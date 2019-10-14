14 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Hosseini’ye zam

Hosseini’ye zam
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.10.2019

, 23 yaşındaki stoperin kontratını uzatmak istiyor. 3 yıllık sözleşme önerilecek. 600 bin euro’luk maaşı artırılacak.

Bordo mavililer, Majid Hosseini'nin gösterdiği performanstan bir hayli memnun. Teknik direktör 'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan İranlı stoperin kontratı gelecek sezon sona eriyor. temsilcisi, Avrupa'dan da birçok kulübün radarına takılan Hosseini'yi kaybetmek istemiyor. Bunun için başarılı savunmacıya 3 yıllık yeni kontrat önerilecek. 'dan yıllık 600 bin euro alan genç oyuncunun, ücretine de yapılacak. Fırtına'da mutlu olan ve hak ettiği saygıyı gören Hosseini'nin bordo-mavili yönetimin teklifine olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Hosseini ile sözleşme uzatma görüşmelerini devre arasında tamamlamayı hedefliyor.
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