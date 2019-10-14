14 Ekim 2019, Pazartesi

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Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip! İlk temas kuruldu

Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması sonrası olağanüstü kongreye gidecek olan Beşiktaş'ta seçim için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılarda tüm dikkatler 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olan kongreye çevrilmişken bir yandan da yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar yapılıyor. Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya talip olduğu ve siyah-beyazlı kulüple ilk temasın kurulduğu iddia edildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 12:30
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Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip! İlk temas kuruldu

Çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım başladı.

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Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip! İlk temas kuruldu

Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması sonrası 20 Ekim'de kongreye gidecek olan Beşiktaş'ta Serdal Adalı Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal başkanlık için yarışacak.

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Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip! İlk temas kuruldu

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay'ın mayıs ayında yarıştığı kongrede 4 bin 899 üye oy kullanmıştı... 4 adayın yarışacağı bu seçimde ise daha fazla kişinin katılım göstermesi bekleniyor.

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Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip! İlk temas kuruldu

Siyah-beyazlılarda merak edilen konularda biriyse Abdullah Avcı'nın takımdaki geleceği...

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Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip! İlk temas kuruldu

İskoç basınında çıkan haberlere göre, başkan adaylarının Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard için harekete geçecek.

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