Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip! İlk temas kuruldu

Başkan Fikret Orman'ın istifa kararı alması sonrası olağanüstü kongreye gidecek olan Beşiktaş'ta seçim için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılarda tüm dikkatler 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olan kongreye çevrilmişken bir yandan da yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar yapılıyor. Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya talip olduğu ve siyah-beyazlı kulüple ilk temasın kurulduğu iddia edildi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 12:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





