Çebi yok Adalı var

Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Ahmet Nur Çebi’nin “Yarışma zamanı değil” diyerek adaylıktan vazgeçtiği, Serdal Adalı’nın bugün resmen aday olacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta dün sabah Başkan Fikret Orman'ın aday olmayacağını resmen açıklamasının ardından ilginç gelişmeler yaşandı. Olağanüstü genel kurulda aday olması beklenen, bir süredir liste hazırlığında olan ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Ahmet Nur Çebi yarışa girmeme kararı aldı. Ahmet Nur Çebi'nin yakın dostlarına, "Şu anda yarışma değil, kulübe destek verme zamanı" dediği ifade edildi. Öte yandan adaylığına kesin gözüyle bakılan Serdal Adalı ise Beşiktaş başkanlığı için Divan Kurulu'na başvuruda bulundu. Adalı'nın başkan adaylığı uzun süredir kulislerde konuşuluyordu. Adaylık için 250 imza yeterli olmasına rağmen Serdal Adalı'nın tam 950 imza ile başvurduğu öğrenildi. Serdal Adalının bugün başkan adaylığını açıklayacağı belirtildi.

İSMAİL ÜNAL: BİRLEŞELİM!

Adı başkan adaylığı için geçen İsmail Ünal yazılı açıklama yaptı. Ünal, "İçinde bulunduğumuz koşullar bir yarışa müsaade etmemektedir. Güçlerimizi birleştirelim ki, Beşiktaşımız da bu güç sayesinde Şeref'iyle oynayıp, Hakkı'yla kazanmaya devam etsin. Bu olağanüstü dönemde yetkisi olup etkisi olmayan zayıf yönetimler yaratmak yerine tek vücut halinde seçime gitmenin yolunu bulalım" ifadelerini kullandı.

TEKİNOKTAY 250'Yİ BULDU

Son seçimde Orman'ın karşısına çıkan ve 1617 oy alan Hürser Tekinoktay adaylık için çalışmalarını sürdürüyor. Adaylık için Divan Kurulu'na 250 imza ile başvurması gereken Tekinoktay imzaları tamamladı. Tekinoktay, Divan'dan alacağı 'uygunluk' belgesinin ardından adaylığını resmen açıklayacak. Tekinoktay daha önce yaptığı açıklamalarda da başkanlık için yeniden aday olacağını ifade etmişti.

ADAYLIK BAŞVURUSU İÇİN BUGÜN SON GÜN!

Olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş'ta, gözler başkan adaylarına çevrildi. Adaylık başvurusu bugün saat 17.00'de sona erecek. Adalı ve Tekinoktay'ın adaylıklarını resmen açıklamaları beklenirken, Ahmet Nur Çebi ve Ünal cephesi ise şu an için 'aday olmama' kararı almış durumda.