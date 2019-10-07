N'Koudou'dan umre paylaşımı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Georges-Kevin N'Koudou, milli maçlar dolayısı ile Süper Lig'e verilen arada kutsal topraklara gitti. 24 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından umre ziyareti esnasındaki fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı N'Koudou'dan Kabe ziyareti... Siyah-beyazlıların Tottenham'dan transferi N'Koudou Süper Lig'e verilen milli arada Kabe'ye gitti ve umre ibadetini gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Georges-Kevin N'Koudou'nun Kabe ziyareti Beşiktaşlı taraftarları çok memnun etti ve o fotoğraf oldukça beğeni aldı.