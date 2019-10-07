08 Ekim 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

N'Koudou'dan umre paylaşımı

N'Koudou'dan umre paylaşımı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 Giriş Tarihi: 07.10.2019

'ın yaz döneminde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Georges-Kevin N'Koudou, milli maçlar dolayısı ile 'e verilen arada kutsal topraklara gitti. 24 yaşındaki futbolcu hesabından umre ziyareti esnasındaki fotoğrafını paylaştı.

'ın genç yıldızı N'Koudou'dan Kabe ziyareti... Siyah-beyazlıların Tottenham'dan transferi N'Koudou 'e verilen milli arada Kabe'ye gitti ve umre ibadetini gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu bu anları hesabından takipçileri ile paylaştı.

Georges-Kevin N'Koudou'nun Kabe ziyareti Beşiktaşlı taraftarları çok memnun etti ve o fotoğraf oldukça beğeni aldı.

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