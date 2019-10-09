10 numara Diaby
Süper Lig'e kötü başlayan, son maçta ise lider Alanyaspor'u yenerek kötü gidişe 'dur' diyen Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynuyor. Alanyaspor maçında Ljajic'in yerine oluna girerek 10 numara bölgesinde oynayan ve çoğu zaman Burak Yılmaz'la ikili santrfor pozisyonuna dönen Diaby'nin performansı Malili oyuncunun Ljajic'i keseceğinin işareti oldu.
Maç içinde pas alışverişi yapacak oyuncu dahi bulamayan Burak'ın, Diaby oyuna girdikten ve kendisine yakın oynadıktan sonra pozisyonların artması da Ljajic'in yedeğe çekileceğinin bir diğer göstergesi. Avcı'nın, Milli aradan sonra deplasmanda oynanacak olan Ankaragücü maçında Burak-Diaby ikilisini sahaya sürülmesi bekleniyor.
OĞUZHAN 8 NUMARA BÖLGESİNDE
Teknik direktör Avcı'nın yeni 8 numarası Oğuzhan olacak. Dorukhan'ın dizinden sakatlık geçirmesiyle 8 numara pozisyonu için Oğuzhan'dan başka alternatifi kalmayan Avcı, bundan sonraki maçlarda Oğuzhan'ı 11'e koyacak. Tecrübeli teknik adamın, milli arada deneyimli oyuncu ile konuşmalar yaparak beklentilerini anlatması ve futbolcudan sorumluluk almasını istemesi bekleniyor.
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