09 Ekim 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

10 numara Diaby

10 numara Diaby
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.10.2019

'e kötü başlayan, son maçta ise lider 'u yenerek kötü gidişe 'dur' diyen 'ta taşlar yerinden oynuyor. Alanyaspor maçında Ljajic'in yerine oluna girerek 10 numara bölgesinde oynayan ve çoğu zaman 'la ikili santrfor pozisyonuna dönen Diaby'nin performansı Malili oyuncunun Ljajic'i keseceğinin işareti oldu.

Maç içinde pas alışverişi yapacak oyuncu dahi bulamayan Burak'ın, Diaby oyuna girdikten ve kendisine yakın oynadıktan sonra pozisyonların artması da Ljajic'in yedeğe çekileceğinin bir diğer göstergesi. Avcı'nın, Milli aradan sonra deplasmanda oynanacak olan Ankaragücü maçında Burak-Diaby ikilisini sahaya sürülmesi bekleniyor.

OĞUZHAN 8 NUMARA BÖLGESİNDE

Teknik direktör Avcı'nın yeni 8 numarası Oğuzhan olacak. Dorukhan'ın dizinden sakatlık geçirmesiyle 8 numara pozisyonu için Oğuzhan'dan başka alternatifi kalmayan Avcı, bundan sonraki maçlarda Oğuzhan'ı 11'e koyacak. Tecrübeli teknik adamın, milli arada deneyimli oyuncu ile konuşmalar yaparak beklentilerini anlatması ve futbolcudan sorumluluk almasını istemesi bekleniyor.

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