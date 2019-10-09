09 Ekim 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz'ü takibe aldılar

Dorukhan'ı takibe aldılar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.10.2019

'ın genç oyuncusu ameliyat oldu ve en iyi ihtimalle 4 ay içinde sahalara geri dönecek. Sağlık ekibinin hedefi ligin ikinci yarısına yetiştirmek. Tüm Beşiktaşlılar gibi Dorukhan'ın durumunu takip eden yabancılar da var.

'dan Udinese, Milan ve 'dan Betis kulüpleri, genç futbolcunun sağlık raporlarıyla ilgili 'tan bilgi talep ettiği ifade edildi.

LENS AVCI'YI ŞAŞIRTIYOR

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı inişli çıkışlı grafik sergilemeye devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında iyi oynamasına rağmen, oyundan çıkarken ıslıklanan; maçında ise tam tersi bir şekilde bu kez alkışlanan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla ilgili olarak zaman zaman karar vermekte zorluk çektiği ifade edildi.

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