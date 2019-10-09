09 Ekim 2019, Çarşamba
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Adem Ljajic'e sert uyarı
Giriş Tarihi: 09.10.2019
Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturasının çıkarıldığı isimlerin başında Adem Ljajic geliyor... Büyük performans düşüklüğü yaşayan genç yıldız Adem Ljajic’in fazla gece gezmeleri nedeniyle sert bir dille uyarıldığı ifade edildi.
Ljajic için söylenen "Manuel Fernandes bile onun kadar gezmiyordu" sözlerinin yöneticilerin de kulağına gelmesi herkesi rahatsız etmeye başladı. Sırp oyuncunun haftada en az 2 kez dışarı çıktığı, hatta pazar günü maç olduğu günler cuma gecesini bile dışarıya çıktığı iddia ediliyor. Bu arada Alanya maçında Ljajic'in oyundan çıkmasından sonra Beşiktaş'ın kendine gelmesi üzerine, teknik direktör Avcı'nın milli arada Ljajic'siz bir oyun kurgusuna ağırlık vereceği öğrenildi.
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