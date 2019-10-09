09 Ekim 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic'e sert uyarı

Ljajic'e sert uyarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.10.2019

'ta kötü gidişatın faturasının çıkarıldığı isimlerin başında geliyor... Büyük performans düşüklüğü yaşayan genç yıldız Adem Ljajic’in fazla gece gezmeleri nedeniyle sert bir dille uyarıldığı ifade edildi.

Ljajic için söylenen " bile onun kadar gezmiyordu" sözlerinin yöneticilerin de kulağına gelmesi herkesi rahatsız etmeye başladı. Sırp oyuncunun haftada en az 2 kez dışarı çıktığı, hatta pazar günü maç olduğu günler cuma gecesini bile dışarıya çıktığı iddia ediliyor. Bu arada Alanya maçında Ljajic'in oyundan çıkmasından sonra 'ın kendine gelmesi üzerine, teknik direktör Avcı'nın milli arada Ljajic'siz bir oyun kurgusuna ağırlık vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Yıldız isim İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden! Avcı onay verdi Beşiktaş'ta 3 ayrılık birden! Avcı onay verdi
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İmzalar atılıyor Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İmzalar atılıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör