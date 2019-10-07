07 Ekim 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Diaby’den siftah

Diaby’den siftah
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.10.2019

lk yenilgisini yaşadı Diaby’den siftah Malili futbolcu, kariyerindeki ilk golünü attı. Bu gol ayrıca ’taki 200. gol oldu

'ın sezon başında transfer ettiği Abdoulay Diaby, siyah-beyazlı formayla siftah yaptı. İkinci yarının başında Ljajic'in yerine oyuna giren Malili futbolcu, 69. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı; ayrıca kariyerindeki ilk skorunu üretti. Golün bir başka önemi de Beşiktaş'ın 'taki 200. golü olmasıydı. Mücadelesiyle de geçer not alan 28 yaşındaki futbolcu, son düdükle birlikte Lens'le tribünlere gidip üçlü çektirdi. Diaby "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dünya devinden Dorukhan'a destek mesajı Dünya devinden Dorukhan'a destek mesajı
Dünya devinden Dorukhan'a destek mesajı Dünya devinden Dorukhan'a destek mesajı
Erman Toroğlu: Net kırmızı kart Erman Toroğlu: Net kırmızı kart
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör