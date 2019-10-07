07 Ekim 2019, Pazartesi
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Diaby’den siftah
Giriş Tarihi: 07.10.2019
lk yenilgisini yaşadı Diaby’den siftah Malili futbolcu, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü attı. Bu gol ayrıca Vodafone Park’taki 200. gol oldu
Kara Kartal'ın sezon başında transfer ettiği Abdoulay Diaby, siyah-beyazlı formayla siftah yaptı. İkinci yarının başında Ljajic'in yerine oyuna giren Malili futbolcu, 69. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı; ayrıca Beşiktaş kariyerindeki ilk skorunu üretti. Golün bir başka önemi de Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 200. golü olmasıydı. Mücadelesiyle de geçer not alan 28 yaşındaki futbolcu, son düdükle birlikte Lens'le tribünlere gidip üçlü çektirdi. Diaby "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Umarım böyle devam ederiz" diye konuştu.
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