06 Ekim 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz: Dorukhan’a inanıyoruz, hepimiz onunlayız

Dorukhan’a inanıyoruz hepimiz onunlayız
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 Giriş Tarihi: 06.10.2019

Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan Dorukhan Toköz’ün diz kapağında çıkık ve kıkırdak kopması tespit edildi. Takımın tecrübeli isimlerinden , Dorukhan Toköz’ü kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Burak Yılmaz, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DORUKHAN'A İNANIYORUZ, HEPİMİZ ONUNLAYIZ"

Sağlık açısından kendisinin bir şeyler söylemesinin doğru olmayacağını ifade eden , "Onu doktorlar açıklar. Tabii ki çok üzgünüz. Konuştuk, morali çok bozuk, çok üzüntülü. Ama inşallah toparlayacak. Biz inanıyoruz. Hepimiz onunlayız. Hiç kimse yalnız bırakmadı. Genç, güçlü, aslan gibi… İnşallah en yakın zamanda aramıza geri dönecektir" şeklinde konuştu.

YÖNETİM VE FUTBOLCULAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Dorukhan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından birçok yönetici ve futbolcu da Dorukhan Toköz'ü ziyaret etti. Yöneticilerden Ahmet Ürkmezgil, , Ali Naibi ile futbolculardan Burak Yılmaz, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Orkan Çınar, Güven Yalçın ve Necip Uysal gibi isimlerde Dorukhan Toköz'ü yalnız bırakmadı.

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