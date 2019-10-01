01 Ekim 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş'ta Wolverhampton mesaisi başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.10.2019

, Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü 'nin Wolverhampton ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadıklarını aktarıldı.

Sakatlığı geçen Victor Ruiz'in yenilenme çalışmasına katıldığı belirtildi.

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da antrenmanı izlediği duyuruldu.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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