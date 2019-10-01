Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadıklarını aktarıldı.

Sakatlığı geçen Victor Ruiz'in yenilenme çalışmasına katıldığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da antrenmanı izlediği duyuruldu.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.