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Tekinoktay: Değişmeliyiz
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Beşiktaş başkan adayı Hürser Tekinoktay: "Göreve gelirsek Spor işletme modelimizi hemen kuracağız. Daha önce prensipte anlaştığımız Toshack'la ve Rasim hocayla tekrar görüşüp anlaşacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Abdullah Avcı da idari olarak kötü yönetilen bir süreç yaşadı"
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan seçimde aday olacağını açıklayan Hürser Tekinoktay kötü gidişatın sonlanması gerektiğini söyledi. Tekinoktay, "Göreve gelirsek Spor işletme modelimizi hemen kuracağız. Daha önce prensipte anlaştığımız Toshack'la ve Rasim hocayla tekrar görüşüp anlaşacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Abdullah Avcı da idari olarak kötü yönetilen bir süreç yaşadı" dedi.
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