01 Ekim 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Tekinoktay: Değişmeliyiz

Tekinoktay: Değişmeliyiz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.10.2019

başkan adayı Hürser Tekinoktay: "Göreve gelirsek Spor işletme modelimizi hemen kuracağız. Daha önce prensipte anlaştığımız Toshack'la ve Rasim hocayla tekrar görüşüp anlaşacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Abdullah Avcı da idari olarak kötü yönetilen bir süreç yaşadı"

'ta 20 Ekim'de yapılacak olan seçimde aday olacağını açıklayan Hürser Tekinoktay kötü gidişatın sonlanması gerektiğini söyledi. Tekinoktay, "Göreve gelirsek Spor işletme modelimizi hemen kuracağız. Daha önce prensipte anlaştığımız Toshack'la ve Rasim hocayla tekrar görüşüp anlaşacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Abdullah Avcı da idari olarak kötü yönetilen bir süreç yaşadı" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri! Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş sözleri!
Beşiktaş'ta adaylık için flaş açıklama! Beşiktaş'ta adaylık için flaş açıklama!
Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler! Beşiktaş'ın eski yıldızından Fikret Orman'a ağır sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör