04 Ekim 2019, Cuma
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HİÇ UMUT VERMİYOR
Bu sonucun ardından üst üste 6. maçında da galibiyet alamayan siyahbeyazlı takım, Abdullah Avcı yönetiminde kazanmayı unuttu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Avrupa Ligi'nde ikide sıfır çeken Kara Kartal, grupta 4. sırada kaldı. 2-2 biten Braga-S.Bratislava mücadelesiyle iki takım 4 puana yükselirken, Wolves de 3 puan oldu. Beşiktaş, taraftarına bir üst tur için hiçbir umut vermiyor.
AVCI'DAN ROTASYON
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı dünkü Wolverhampton karşılaşmasında 6 ismi değiştirdi. Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Tyler Boyd, Burak Yılmaz ve Kevin N'Koudou'nun yerlerine Douglas, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Güven Yalçın, Adem Ljajic ve Jeremain Lens oynadı.
Kartal avı unuttu
Giriş Tarihi: 04.10.2019
Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nde Wolves’a 90+3’te boyun eğdi. Kartal, son 6 maçında 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş yine istediğini alamadı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. maçında İngiliz ekibi Wolves'i ağırlayan siyah-beyazlılar 90+3. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Kara Kartal; mücadele, pozisyon ve seyir zevki açısından kısır geçen karşılaşmanın ikinci yarısında rakip kalede daha fazla baskı kurmaya çalışsa da umduğunu bulamadı; Wolves'in son dakikada geliştirdiği atakta Willy Boly'yi durduramadı.
HİÇ UMUT VERMİYOR
Bu sonucun ardından üst üste 6. maçında da galibiyet alamayan siyahbeyazlı takım, Abdullah Avcı yönetiminde kazanmayı unuttu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Avrupa Ligi'nde ikide sıfır çeken Kara Kartal, grupta 4. sırada kaldı. 2-2 biten Braga-S.Bratislava mücadelesiyle iki takım 4 puana yükselirken, Wolves de 3 puan oldu. Beşiktaş, taraftarına bir üst tur için hiçbir umut vermiyor.
AVCI'DAN ROTASYON
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı dünkü Wolverhampton karşılaşmasında 6 ismi değiştirdi. Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Tyler Boyd, Burak Yılmaz ve Kevin N'Koudou'nun yerlerine Douglas, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Güven Yalçın, Adem Ljajic ve Jeremain Lens oynadı.
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