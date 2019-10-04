04 Ekim 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kartal avı unuttu

Kartal avı unuttu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.10.2019

yönetimindeki siyah-beyazlılar, ’nde Wolves’a 90+3’te boyun eğdi. Kartal, son 6 maçında 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

yine istediğini alamadı. K Grubu 2. maçında İngiliz ekibi Wolves'i ağırlayan siyah-beyazlılar 90+3. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. ; mücadele, pozisyon ve seyir zevki açısından kısır geçen karşılaşmanın ikinci yarısında rakip kalede daha fazla baskı kurmaya çalışsa da umduğunu bulamadı; Wolves'in son dakikada geliştirdiği atakta Willy Boly'yi durduramadı.

HİÇ UMUT VERMİYOR

Bu sonucun ardından üst üste 6. maçında da galibiyet alamayan siyahbeyazlı takım, yönetiminde kazanmayı unuttu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Avrupa Ligi'nde ikide sıfır çeken Kara Kartal, grupta 4. sırada kaldı. 2-2 biten Braga-S.Bratislava mücadelesiyle iki takım 4 puana yükselirken, Wolves de 3 puan oldu. Beşiktaş, taraftarına bir üst tur için hiçbir umut vermiyor.

AVCI'DAN ROTASYON

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı dünkü Wolverhampton karşılaşmasında 6 ismi değiştirdi. , , , Tyler Boyd, ve Kevin N'Koudou'nun yerlerine Douglas, Pablo Rebocho, Mohamed Elneny, Güven Yalçın, Adem Ljajic ve oynadı.
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