04 Ekim 2019, Cuma
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Tribünler boş kaldı
Giriş Tarihi: 04.10.2019
Beşiktaş'ın İngiliz temsilcisi Wolverhampton Wanderer'la UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında sahasında oynadığı mücadele siyah beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi, Vodafone Park'ta oynanan maçta tribünlerdeki büyük boşluklar dikkat çekti.
Vodafone Park'ta dün oynanan Wolverhampton karşılaşmasına Beşiktaş taraftarları, ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar dikkat çekerken, 15 bin siyah-beyazlı taraftar, takımlarına destek verdi. İngiliz taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Bu arada Beşiktaş taraftarları, son lig maçlarında olduğu gibi yönetimi yine protesto etti. Tribünlerden maç öncesi, "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.
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