03 Ekim 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Nuno Espirito Santo: İyi bir takıma karşı mücadele ettik

Nuno Espirito Santo: İyi bir takıma karşı mücadele ettik
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 Giriş Tarihi: 03.10.2019

Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında 'ı 1-0 mağlup eden temsilcisi Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörü , galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından görüşlerini aktaran , taktiksel açından önemli bir maç yaptıklarını belirtti.

'a karşı zor bir atmosferde mücadele ettiklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "İyi bir takıma karşı sabırla mücadele ettik. Son dakikalarda attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı. Elde edilen sonuçtan memnunuz." ifadelerini kullandı.

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