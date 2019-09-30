30 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sorun ilk gol!

Beşiktaş'ta sorun ilk gol!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.09.2019

Bu sezon çıktığı 7 resmi mücadelede sadece 1 galibiyet alan , yalnızca 3-0 kazandığı karşılaşmasında öne geçti. Siyah-beyazlılar kalan 6 maçta da ilk golü yiyen taraf oldu.

deplasmanında aldığı 4-1'lik mağlubiyetle 6. hafta sonunda 16. sıraya gerileyen , bu sezon çıktığı 7 resmi karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet aldı. 'in 2. haftasında sahasında 'yi konuk eden ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 5 lig ve 1 maçında ise 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş'ın bu maçlardaki en büyük sorunu ise ilk golü kalesinde görmesi. Bu sezon oynadığı 7 maçın 6'sında geriye düşen siyah-beyazlılar, sahasındaki ve karşılaşmalarında eşitliği yakalamayı başarsa da, , Gazişehir , Trabzonspor ve Slovan Bratislava maçlarında puan alamadı.

Maç başına 2.28 gol

6 lig ve 1 Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösteren Beşiktaş'ta en büyük sorun olarak savunma öne çıktı. Ligde kalesinde 12 gol gören ve son sıradaki 'yle birlikte bu anlamda ligin en fazla gol yiyen ekibi olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Bratislava'ya 4-2 mağlup olmuştu. Geride kalan 7 karşılaşmada kalesinden 16 kez topu çıkaran siyah-beyazlılar, maç başına yediği 2.28 golle dikkat çekti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Usta yazardan şok sözler! Orman ve Avcı el ele gider Usta yazardan şok sözler! "Orman ve Avcı el ele gider"
Beşiktaş kafilesine havalimanında büyük protesto! Beşiktaş kafilesine havalimanında büyük protesto!
Beşiktaş kafilesine havalimanında büyük protesto! Beşiktaş kafilesine havalimanında büyük protesto!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör