03 Ekim 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Wolwes karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takımda maçtan önce Diaby ve N'koudou sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Maçtan önce bu talihsiz gelişmeler yaşanırken Beşiktaş bir sakatlık şoku ile daha sarsıldı. Yıldız futbolcu, Wolwes maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 20:55
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Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta Diaby ve N'Koudou'dan sonra bir sakatlık şoku daha yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş, sahasında Premier Lig ekibi Wolves'i konuk etti.

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Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi

Siyah-beyazlılarda ilk olarak Diaby'nin mide rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığı bildirilmişti.

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Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi

İlk 11'ler açıklandıktan sonra ısınma esnasında Beşiktaş'a bir kötü daha haber geldi.

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Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi

İlk 11'ler açıklandıktan sonra ısınma esnasında Beşiktaş'a bir kötü daha haber geldi.

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