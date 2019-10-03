Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Wolwes karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takımda maçtan önce Diaby ve N'koudou sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Maçtan önce bu talihsiz gelişmeler yaşanırken Beşiktaş bir sakatlık şoku ile daha sarsıldı. Yıldız futbolcu, Wolwes maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 20:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





