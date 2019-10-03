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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 Giriş Tarihi: 03.10.2019

K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan 'ta şoku yaşanıyor. Son dakika haberine göre; siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağı Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.

'a K Grubu 2. maçında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı maç öncesi şok haber geldi. Siyah beyazlılarda 'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Wolverhampton maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

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