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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 Giriş Tarihi: 03.10.2019
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Son dakika haberine göre; siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağı Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.
Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. maçında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı maç öncesi şok haber geldi. Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Wolverhampton maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.
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