Beşiktaş'ta Karius isyan etti

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında tel tel dökülürken kaleci Loris Karius da takım arkadaşlarına sitem etti. Sosa'nın vurduğu ilk iki golde Dorukhan ve Necip topun yönünü değiştirdi. 3. golde de Sörloth'u arkada bomboş bıraktılar.

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında tel tel dökülürken kaleci Loris Karius da takım arkadaşlarına sitem etti. Sosa'nın vurduğu ilk iki golde Dorukhan ve Necip topun yönünü değiştirdi. 3. golde de Sörloth'u arkada bomboş bıraktılar.



BOYD SAHADA KAYBOLDU

Beşiktaş'ın 2 ay peşinden koşup renklerine bağladığı Tyler Boyd hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. ABD'li oyuncu dün maça 11'de başladı. Abdullah Avcı ona bir devre sabredebildi. Devrede değiştirdi.