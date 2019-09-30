30 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Karius isyan etti

Karius isyan etti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.09.2019

, deplasmanında tel tel dökülürken kaleci Loris Karius da takım arkadaşlarına sitem etti. Sosa'nın vurduğu ilk iki golde Dorukhan ve Necip topun yönünü değiştirdi. 3. golde de Sörloth'u arkada bomboş bıraktılar.

, deplasmanında tel tel dökülürken kaleci Loris Karius da takım arkadaşlarına sitem etti. Sosa'nın vurduğu ilk iki golde Dorukhan ve Necip topun yönünü değiştirdi. 3. golde de Sörloth'u arkada bomboş bıraktılar.

BOYD SAHADA KAYBOLDU
Beşiktaş'ın 2 ay peşinden koşup renklerine bağladığı Tyler Boyd hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. ABD'li oyuncu dün maça 11'de başladı. ona bir devre sabredebildi. Devrede değiştirdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör