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Trabzonspor - Beşiktaş maçında VAR’dan kritik kararlar
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Mücadeleye yine VAR kararları damga vurdu. 24. dakikada Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest atışta top barajdaki Hüseyin Türkmen'e çarptı. Beşiktaşlılar, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.
Mücadeleye yine VAR kararları damga vurdu. 24. dakikada Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest atışta top barajdaki Hüseyin Türkmen'e çarptı. Beşiktaşlılar, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Ali Palabıyık bir süre bekledi, VAR'dan uyarı gelmeyince oyunu devam ettirdi. Trabzonsporlu Sörloth'un golünde de yardımcı ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR incelemesi sonunda Necip'in ofsaytı bozduğu anlaşıldı, Palabıyık gecikmeli olarak golü verdi.
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