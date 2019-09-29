29 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Vida göbekte Gökhan sağda

Vida göbekte Gökhan sağda
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.09.2019

Cezası biten Hırvat yıldız stoperde ise sağ bekte olacak.

Teknik direktör derbi maçının kadrosunu belirledi. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen , bu akşam sahadaki yerini alacak. Vida'nın yanında ise Necip forma giyecek. Hırvat oyuncunun dönmesiyle de sağ beke geçecek. maçında hakeme yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Ljajic'in yokluğunda Oğuzhan ilk 11'de olacak. Forvette yine görev yapacak.

DEPLASMANDA 3 MAÇI KAYBETTİ

Siyah beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. 'de 2, 'nde ise dış sahada 1 maç yapan , bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. , ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi.

KALESİNİ KAPATAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.
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