29 Eylül 2019, Pazar
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DEPLASMANDA 3 MAÇI KAYBETTİ
Siyah beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dış sahada 1 maç yapan Beşiktaş, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. Kartal, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi.
KALESİNİ KAPATAMIYOR
Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.
Vida göbekte Gökhan sağda
Giriş Tarihi: 29.09.2019
Cezası biten Hırvat yıldız stoperde Gökhan Gönül ise sağ bekte olacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı derbi maçının kadrosunu belirledi. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Vida, bu akşam sahadaki yerini alacak. Vida'nın yanında ise Necip forma giyecek. Hırvat oyuncunun dönmesiyle Gökhan Gönül de sağ beke geçecek. Başakşehir maçında hakeme yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Ljajic'in yokluğunda Oğuzhan ilk 11'de olacak. Forvette yine Burak Yılmaz görev yapacak.
DEPLASMANDA 3 MAÇI KAYBETTİ
Siyah beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dış sahada 1 maç yapan Beşiktaş, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. Kartal, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi.
KALESİNİ KAPATAMIYOR
Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.
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