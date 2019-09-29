Ne olacak şimdi? Beşiktaş'ta gündem başkanlık konusu...

29 Eylül 2019, Pazar
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ÜYELER NASIL OY KULLANACAK?
Bir başka cevap bekleyen konu da kısa süre içinde yapılacak kongreye kadar kulübün yönetiminin kimde olduğu. 22 Ekim'deki kongreye kadar Beşiktaş'ı Orman mı yoksa Serdal Adalı mı idare edecek? Ve oy kullanma sorunu... Tüzük'e göre aidatları geciken üyeler seçimden 30 gün önce aidatlarını ödeyerek oy kullanabiliyorlar. Ancak seçim kararı 26 Eylül'de açıklandı. Seçim ise 22 Ekim'de. Yani bir aydan daha az bir süre var. Aidatlarını geciktiren üyeler hangi şartlarda oy kullanabilecekler?
'SİZ DE BIRAKIN', 'HAYIR!'
Kulüpte Başkan Fikret Orman istifa etmedi ve olağanüstü seçim kararı aldı… Orman'ın verdiği karardan dönmesindeki asıl nedenin ise kendisiyle beraber istifa etmesini istediği yönetimin buna karşı çıkması olduğu belirtildi. Çünkü Fikret Orman kendisiyle beraber Serdal Adalı dahil tüm yönetim kurulunun istifa etmesini talep etti. Ancak Adalı buna cevap vermedi ve yakınları, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. İstifaya davet edilenin kendisi olduğunu, yönetim kuruluyla ilgili bir rahatsızlığın olmadığı hatırlatıldı. Orman'ın ise verdiği sözlerle Kongre'ye ilgili bazı planları olduğu için istifa kararından vazgeçtiği ve yeniden aday olacağı kulislerde konuşuluyor. Sah sonuçlarının ardından bir de yönetim bazında çalkantılı bir sürece giren siyah-beyazlı kulüpte her anlamda kara günler yaşanıyor. Belirsizlikler taraftarı de etkiliyor.
TEMSİL YETKİSİ KİMDE OLACAK?
Trabzon'da oynanacak zorlu maçta Beşiktaş kafilesine kim başkanlık edecek… gelen ilk bilgiler Fikret Orman'ın takımla beraber Trabzon'a gitmeyeceği yönünde. Ancak camiaya, "ben buradayım" mesajı vermek için "gidecek" diyenler de az değil. Ayrıca Serdal Adalı'nın kafileye başkanlık edeceği ve "artık görev benim" mesajı vereceği de bir başka iddia.
ADALI CEO MU OLACAK?
Son bir yıldır sürekli olarak "profesyonel yöneticilikten" bahseden Fikret Orman'ın sürpriz bir hazırlık içinde olduğu iddia edildi. Buna göre başkanın, 22 Ekim'deki kongrede aday olmayacağı, Serdal Adalı'yı destekleyerek onun seçilmesi için çalışacağı bildirildi. Ancak Orman'ın Adalı'nın seçilmesinden sonra kulübün başına CEO olarak geçeceği konuşuluyor.
TORUNOĞULLARI ÇEBİ'NİN YANINDA
Eski yöneticilerden Erdal Torunoğulları, olağanüstü seçim için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi'nin aday olabileceğini bildirirken kendisinin Çebi ile birlikte hareket edeceğini aktardı. Torunoğulları adaylıkla ilgili kararlarını bir hafta içinde yapacaklarını kaydetti.
NOTERE İMZA VERİYORLAR
Bazı iddilara göre Ahmet Nur Çebi'nin seçime kesinlikle gireceği belirtildi. Bu arada başkan adaylığı için gereken 250 ıslak imza için Beşiktaş kongre üyeleri harekete geçti bile. Üyeler, notere Ahmet Nur Çebi'nin adaylığını desteklediklerine dair ıslak imzalarını bırakmaya başladılar.
Ne olacak şimdi? Beşiktaş'ta gündem başkanlık konusu...
Giriş Tarihi: 29.09.2019
Orman’ın yeniden aday olup olmayacağı belli değil. Orman varsa Ahmet Nur Çebi seçime girecek mi? Muhalefette tepki var. Kongreye kadar kulübü kim yönetecek?
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın arka arkaya açıklamalarının ardından büyük bir kaos ortamı başladı ve pek çok soru yanıtlanmayı bekliyor. Oynanacak maçlardan çok başkanlık konusuna gömülen siyah-beyazlı camiada en önde gelen soru ise Orman'ın yeniden aday olup olmayacağı... Bu durumda da başka sorular ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Ahmet Nur Çebi'nin adaylığı. Daha önce Orman'la karşılıklı bir yarışa girmeyeceğini açıklayan Çebi'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.
ÜYELER NASIL OY KULLANACAK?
Bir başka cevap bekleyen konu da kısa süre içinde yapılacak kongreye kadar kulübün yönetiminin kimde olduğu. 22 Ekim'deki kongreye kadar Beşiktaş'ı Orman mı yoksa Serdal Adalı mı idare edecek? Ve oy kullanma sorunu... Tüzük'e göre aidatları geciken üyeler seçimden 30 gün önce aidatlarını ödeyerek oy kullanabiliyorlar. Ancak seçim kararı 26 Eylül'de açıklandı. Seçim ise 22 Ekim'de. Yani bir aydan daha az bir süre var. Aidatlarını geciktiren üyeler hangi şartlarda oy kullanabilecekler?
'SİZ DE BIRAKIN', 'HAYIR!'
Kulüpte Başkan Fikret Orman istifa etmedi ve olağanüstü seçim kararı aldı… Orman'ın verdiği karardan dönmesindeki asıl nedenin ise kendisiyle beraber istifa etmesini istediği yönetimin buna karşı çıkması olduğu belirtildi. Çünkü Fikret Orman kendisiyle beraber Serdal Adalı dahil tüm yönetim kurulunun istifa etmesini talep etti. Ancak Adalı buna cevap vermedi ve yakınları, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. İstifaya davet edilenin kendisi olduğunu, yönetim kuruluyla ilgili bir rahatsızlığın olmadığı hatırlatıldı. Orman'ın ise verdiği sözlerle Kongre'ye ilgili bazı planları olduğu için istifa kararından vazgeçtiği ve yeniden aday olacağı kulislerde konuşuluyor. Sah sonuçlarının ardından bir de yönetim bazında çalkantılı bir sürece giren siyah-beyazlı kulüpte her anlamda kara günler yaşanıyor. Belirsizlikler taraftarı de etkiliyor.
TEMSİL YETKİSİ KİMDE OLACAK?
Trabzon'da oynanacak zorlu maçta Beşiktaş kafilesine kim başkanlık edecek… gelen ilk bilgiler Fikret Orman'ın takımla beraber Trabzon'a gitmeyeceği yönünde. Ancak camiaya, "ben buradayım" mesajı vermek için "gidecek" diyenler de az değil. Ayrıca Serdal Adalı'nın kafileye başkanlık edeceği ve "artık görev benim" mesajı vereceği de bir başka iddia.
ADALI CEO MU OLACAK?
Son bir yıldır sürekli olarak "profesyonel yöneticilikten" bahseden Fikret Orman'ın sürpriz bir hazırlık içinde olduğu iddia edildi. Buna göre başkanın, 22 Ekim'deki kongrede aday olmayacağı, Serdal Adalı'yı destekleyerek onun seçilmesi için çalışacağı bildirildi. Ancak Orman'ın Adalı'nın seçilmesinden sonra kulübün başına CEO olarak geçeceği konuşuluyor.
TORUNOĞULLARI ÇEBİ'NİN YANINDA
Eski yöneticilerden Erdal Torunoğulları, olağanüstü seçim için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi'nin aday olabileceğini bildirirken kendisinin Çebi ile birlikte hareket edeceğini aktardı. Torunoğulları adaylıkla ilgili kararlarını bir hafta içinde yapacaklarını kaydetti.
NOTERE İMZA VERİYORLAR
Bazı iddilara göre Ahmet Nur Çebi'nin seçime kesinlikle gireceği belirtildi. Bu arada başkan adaylığı için gereken 250 ıslak imza için Beşiktaş kongre üyeleri harekete geçti bile. Üyeler, notere Ahmet Nur Çebi'nin adaylığını desteklediklerine dair ıslak imzalarını bırakmaya başladılar.
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